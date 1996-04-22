Время доверить трейдинг MY-Signals!

Что такое торговые сигналы? Торговые сигналы – это рекомендации по покупке и/или продаже финансовых активов, основанные на анализе рынка.

Для чего нужны сигналы на форекс? Валютный рынок forex популярен не только среди профессиональных участников, которые посвящают бóльшую часть дня трейдингу, но и среди обычных людей, которые в силу рода деятельности не могут выделять много времени для торговли.

Сколько я смогу заработать с помощью ваших сигналов? Ваш заработок будет зависеть только от объема и количества открываемых Вами сделок. Судя по статистике, среднемесячная прибыльность наших трейдеров составляет 15-18%. Остальное зависит от размера вашего депозита и времени, уделенного торговле.

Сколько сигналов я получу? Сигналы приходят ежедневно. Количество сигналов варьируется в зависимости от насыщенности торговой сессии экономическими новостями и событиями. В среднем в день приходит 15-25 сигналов.