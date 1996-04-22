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Время доверить трейдинг MY-Signals!

Научитесь Торговать С Лучшим В Мире Поставщиком Сигналов Форекс

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Несколько причин выбрать E-Signals:

1. До 15 точных прибыльных сигналов в день;

2. Точность сигналов более 80%;

3. Легкий доступ к сигналам Forex и криптосигналам;

4. Ежедневный технический анализ и торговые советы;

5. Сообщество из более чем 70.000 активных трейдеров;

6. Оповещения в режиме реального времени, все через Telegram;

7. Подходят новичкам и профи!

С чего начать?

01.

Зарегистрируйтесь

Заполните форму и получите первые три сигнала бесплатно на Ваше устройство!

02.

Установите

Установите E-Signals на торговую платформу через нашу поддержку.

03.

Консультация

Получите бесплатную консультацию, чтобы выбрать бюджет и риски.

04.

Подключить к счету

Подключите E-Signals к вашему брокерскому счету.

Заполните форму и получите торговые сигалы!

Я согласен с правилами сервиса и политикой конфиденциальности

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Брокерские технологии

Каждый наш сигнал – это результат работы команды финансовых аналитиков, программистов и тестировщиков.

Надежные партнеры

Среди наших партнеров только лицензированные биржевые и банковские брокеры без конфликта интересов.

Гарантия надежности

Вы можете протестировать наши сигналы, чтобы проверить заложенные показатели доходности.

Рекомендации клиентов

Более 70% пользователей наших сигналов начали использовать их по рекомендации других трейдеров.

Глобальное присутствие

Наши сигналы помогают торговать трейдерам из более чем 20 стран на биржевых и внебиржевых рынках.

Поддержка 24/7

Для пользователей наших сигналов доступна круглосуточная техническая и аналитическая поддержка на 8 языках.

F.A.Q.

Что такое торговые сигналы?

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Торговые сигналы – это рекомендации по покупке и/или продаже финансовых активов, основанные на анализе рынка.

Для чего нужны сигналы на форекс?

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Валютный рынок forex популярен не только среди профессиональных участников, которые посвящают бóльшую часть дня трейдингу, но и среди обычных людей, которые в силу рода деятельности не могут выделять много времени для торговли.

Сколько я смогу заработать с помощью ваших сигналов?

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Ваш заработок будет зависеть только от объема и количества открываемых Вами сделок. Судя по статистике, среднемесячная прибыльность наших трейдеров составляет 15-18%. Остальное зависит от размера вашего депозита и времени, уделенного торговле.

Сколько сигналов я получу?

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Сигналы приходят ежедневно. Количество сигналов варьируется в зависимости от насыщенности торговой сессии экономическими новостями и событиями. В среднем в день приходит 15-25 сигналов.

Как пользоваться торговыми сигналами?

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После того, как Вы оставите заявку, с Вами свяжется наш менеджер и проконсультирует. После подключения к торговому сигналу сделки выбранного трейдера будут автоматически исполняться на счёте клиента. Процесс происходит онлайн, и задержки исключены. Рекомендуем периодически проверять статистику автора сигнала. В любой момент можно отписаться от одного автора и подписаться на другого.